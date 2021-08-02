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التضامن: 80% من أبناء أسر "تكافل وكرامة" التحقوا بالتعليم (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، إن الوزارة تستهدف دعم تكافؤ الفرص التعليمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، حيث يتم تقديم دعم نقدي مشروط للأسر محدودة الدخل.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن استكمال الأطفال في الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" لمراحل تعليمهم شرط الحصول على الدعم النقدي، معلقا: "لا تكافل مع تسريب مع التعليم"، حيث لابد أن ينتظم الطفل في الحضور بالمدرسة بنسبة لا تقل عن 80%.

ولفت إلى أن 80% من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" التحقوا بالتعليم الفني، والجامعات، فوجه الرئيس السيسي باستكمال صرف معاشهم.

وأضاف أن وزارة التضامن تبنت مفهوم مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث أن الفقر ليس هو العوز المادي فقط، فهناك فقر فكري وتم اطلاق برنامج وعي لتوعية المواطنين بالقضايا الهامة.

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