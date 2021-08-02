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في ذكرى وفاته.. عمرو سعد : أحمد زويل طلب مني تقديم قصه حياته

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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في ذكرى وفاته.. عمرو سعد : أحمد زويل طلب مني تقديم قصه حياته
تصادف اليوم ذكرى وفاة العالم أحمد زويل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 2 أغسطس، تاركًا بصمتة في رحلة الاكتشافات العلمية

وصرح الفنان عمرو سعد في لقاء سابق في برنامج "عايشة شو" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العالم الراحل طلب منه تجسيد قصة حياته في عمل فني، قائلًا: "العالم الكبير أحمد زويل قالي إنه طلب من الفنان أحمد زكي تقديم قصة حياته، لكنه توفي قبل أن يقدمها، فطلب منى زويل أن أقدمها أنا بدلًا منه".

يذكر أن عمرو سعد قد تعاقد مع المنتج صادق الصباح، والمنتج كامل أبو علي، على تقديم أعمال درامية وسينمائية جديدة الفترة القادمة

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