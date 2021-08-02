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التضامن تكشف توجيه السيسي بشأن أصحاب المعاشات (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تتحمل الدولة حصة صاحب العمل في قيمة التأمينات الاجتماعية كبديل عن صاحب العمل.

وأشارت "صابرين"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص يكون لهم رب عمل يتحمل عنهم قيمة التأمينات الاجتماعية، موضحة أن فانون التأمينات الاجتماعية ساوى بين العامل غير المنتظم، والعامل الذي له صاحب عمل.

وأوضحت أن العامل غير المنتظم يسدد 21% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتكون مقسمة كالتالي 9% يتحملها العامل بقيمة 104 جنيه شهريا، والدولة تدفع 12% وهى حصة صاحب العمل بقيمة 144 جنيه.

ولفتت إلى أن الحد الأدنى للمعاشات حاليا 900 جنيه، ويزيد بمعدلات التضخم حد أقصى 15%، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أن تكون نسبة الزيادة السنوية للمعاشات 13%، منوهة بأن مصر من الدول القليلة التي تؤمن على العمالة غير المنتظمة.

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