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"تايمز": بريطانيا قد تشدد قواعد السفر الصيفي لإسبانيا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تعتزم الحكومة البريطانية تحذير المصطافين من زيارة الوجهات السياحية الشهيرة مثل إسبانيا بسبب المخاوف بشأن جائحة كوفيد -19، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، اليوم الاثنين.

قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى نزوح نحو مليون سائح بريطاني في الخارج بالفعل، وتتسبب في مزيد من الضرر لقطاع السفر وتوجه ضربة جديدة لموسم السياحة الصيفي في جنوب أوروبا. ولم تحدد التايمز مخاوف بريطانيا الخاصة بشأن إسبانيا، فقد تعرضت مدريد لمتغير دلتا الفيروسي الأكثر عدوى، لكن انخفض معدل الإصابة المتداول لمدة سبعة أيام طوال الأسبوع الماضي.

قامت بريطانيا بتطعيم نسبة أعلى من سكانها ضد COVID-19 مقارنة بمعظم البلدان الأخرى، لكن منعت الحكومة السفر إلى العديد من البلدان من خلال فرض قواعد تقول صناعة السفر إنها تعيق الاقتصاد. ورفض متحدث باسم وزارة النقل البريطانية التعليق على تقرير صحيفة التايمز، الذي نُشر في اليوم الذي خُففت فيه القواعد بالنسبة للمسافرين الذين حصلوا على لقاح مزدوج من الولايات المتحدة ومعظم أوروبا.

أثارت قواعد سفر رئيس الوزراء بوريس جونسون غضب بعض حلفاء بريطانيا الأوروبيين، وأحبطت الملايين من البريطانيين الباحثين عن الشمس، وجلبت تحذيرات من المطارات وشركات الطيران والشركات السياحية. وفي رسالة إلى جونسون تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، دعا وزير المالية ريشي سوناك إلى تخفيف عاجل لقيود السفر.

بموجب القواعد التي ستتم مراجعتها يوم الخميس، يتعين على العائدين من دول القائمة الحمراء - وهو الخطر الأشد - دفع 1750 جنيهًا إسترلينيًا (2436 دولارًا) لقضاء 10 أيام في فندق. وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر التوقيع على قائمة للمراقبة يوم الخميس لكن قد يؤخر الانقسام في الحكومة اتخاذ القرار. وقالت الصحيفة إن إسبانيا ستوضع على القائمة الجديدة بموجب الخطط. وليس من الواضح ما هي الخطط لاثنين من الوجهات السياحية الشهيرة الأخرى، اليونان وإيطاليا.

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