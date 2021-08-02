Advertisements

إصابة 6 في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي ببني سويف

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
Advertisements

أصيب 6 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص باخري ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم على عمرو عبد الحليم 32 سنة، ومقيم بمركز اهناسيا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد منير عزيز 38 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مصابًا بكدمات بالظهر، وسمر محمود سليمان 50 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب محمد عثمان أحمد 27 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، وخالد حسن أحمد 32 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وبخيته عبد الحميد أحمد 60 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 21 ساعة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 16 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان