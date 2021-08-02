السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدأ استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى.



اولًا:- خط القاهرة الاسكندرية:



- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.



- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.



ثانيًا:- خط الإسكندرية القاهرة:



- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.



اعتبارًا من يوم 24/8/2021



- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.