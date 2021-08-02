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السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:17 ص
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد، بدأ استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى.
اولًا:- خط القاهرة الاسكندرية:
- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
ثانيًا:- خط الإسكندرية القاهرة:
- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
اعتبارًا من يوم 24/8/2021
- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
اولًا:- خط القاهرة الاسكندرية:
- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
ثانيًا:- خط الإسكندرية القاهرة:
- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
اعتبارًا من يوم 24/8/2021
- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.
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