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السكة الحديد تستبدل بعض قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية" بعربات روسية جديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد، بدأ استبدال تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء، وبيانها كالتالى.

اولًا:- خط القاهرة الاسكندرية:

- استبدال تركيب قطار رقم 7 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

- استبدال تركيب قطار رقم 29 اكسبريس القاهرة الإسكندرية إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

ثانيًا:- خط الإسكندرية القاهرة:

- استبدال تركيب قطار رقم 24 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

اعتبارًا من يوم 24/8/2021

- استبدال تركيب قطار رقم 8 اكسبريس الإسكندرية القاهرة إلى عربات روسية ذات تهوية ديناميكية بعدد 11 عربة وجدولة الحالى.

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