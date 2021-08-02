Advertisements

وزارة البيئة تكشف موعد تحسن الحالة الجوية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه استنادا الى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، فقد تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبى للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر ومع دخول ساعات الليل.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال الـ48 ‏ساعة القادمة ليبدأ التحسن التدريجى بداية من غد الثلاثاء.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة ‏في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء وكذلك التحديثات ‏الخاصة بتوقعات معاملات التهوية المؤثرة على جودة الهواء والتي يتم نشرها من خلال ‏صفحة تنبؤات نوعية الهواء بموقع وزارة البيئة.‏

واضافت فؤاد أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.‏

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس شديد الحرارة حالة الجو بيان بحالة الجو البيئة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ 19 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ ساعة و نصف

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 21 ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: نتائج إيجابية لجهود مواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا

الاستفادة من تجميع قش الأرز.. كيف تواجه وزارة الزراعة ظاهرة "السحابة السوداء"

عاجل.. بيان هام من "البيئة" عن سوء الأحوال الجوية ونصائح لمرضى الصدر وكبار السن

البيئة تنظم احتفالية كبرى لعرض نتائج جهود الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء (صور)

"البيئة" تهيب كبار السن والأطفال بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان