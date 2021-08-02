حمو بيكا عن مشاركته في مسريحة "شمسية وأربع كراسي" : شرف لي إني أكون ضيف مع أشرف عبد الباقي

أعرب المطرب حمو بيكا عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، التي من المقرر عرضها يوم الخميس المقبل على مسرح الساحل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر حمو بيكا صورة البوستر الرسمي للمسرحية، وعلق عليها قائلاً:" شرف لي أن أكون ضيف في مسرحيه شمسية وأربع كراسي مع الأستاذ أشرف عبد الباقي على مسرح الساحل يوم ٥-٨ منتظركم جميعاً".



مسرحية " شمسية وأربع كراسي"بطولة أشرف عبدالباقي، محمد أسامة أوس أوس، محمد عبدالرحمن. توتا، محمد أنور، مريهان حسين، من إخراج أشرف عبدالباقي.