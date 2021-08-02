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محمد أنور عن مسرحية " شمسية وأربع كراسي : مليئة بالمفاجآت

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تحدث الفنان محمد أنور عن تفاصيل مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسى" التي من المقرر عرضها يوم الخميس المقبل على مسرح الساحل، وهي من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، ومن بطولة أشرف عبد الباقى ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس وميريهان حسين.


وقال محمد أنور في تصريحات صحفية:" أن المسرحية تحمل طابعاً مختلفا وقصة جديدة تقدم لأول مرة مليئة بالمفاجآت الكوميدية تتناسب مع أجواء الصيف". 

وكانت آخر أعمال الفنان محمد أنور، أغنية "انتوا كدة كلكوا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية على شكل ديو غنائى مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من إخراج أحمد عبد الوهاب.

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