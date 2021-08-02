محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة



وأضاف أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة علي حدي علي موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ( www.Kg-alex.com ) وذلك يوم الثلاثاء ٣/ ٨/ ٢٠٢١.

اعتمد اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى "كي جي ون" للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.وأوضح الدكتور محمد سعد أنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، حيث أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام القادم.