Advertisements

مركز وزارة الهجرة للحوار ينظم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات المزيفة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلنت مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج، عن تنظيم دورة تدريبية جديدة لـ«مكافحة المعلومات المزيفة»، لمدة 3 ساعات، عبر تطبيق زووم، يوم 26 أغسطس الجارى، ويقدم الدورة التدريبية أحمد الشيخ، استشاري المنصات الرقمية ومدرب الإعلام الرقمي.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن الملايين حول العالم يستخدمون مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مصدرا رئيسيا للمعلومات، واختلط ذلك الكثير من أخبار ومعلومات مزيفة يوميا، والتي يتناقلها المستخدمون دون معرفة بحقيقة هذه الأخبار، وليس هناك القدرة على التفرقة بين الخبر الحقيقي والمزيف.

وأضافت وزيرة الهجرة أن التفكير في تنظيم هذه الدورة جاء من منطلق حماية شبابنا الدارسين بالخارج من الوقوع في خطأ نشر أو التعامل مع أخبار ومعلومات مزيفة ومغلوطة، لذلك فإن هذه الدورة التدريبية ستوفر لهم الأدوات التي يستطيعون من خلالها معرفة طرق التأكد من المعلومات والوصول إلى مصادرها الأصلية، وتسعى لتطوير المهارات في تمييز الحقائق من المعلومات المضللة، في نهاية الدورة، يتمكن المشاركون من تدقيق المعلومات باستخدام وسائل وأدوات مجانية، والتحقق من الصور باستخدام الموبايل، ورصد الأخبار والمعلومات الزائفة.

وسيتم تنظيم موعد إقامة الدورة التدريبية 26 أغسطس 2021، ويستقبل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج طلبات المشاركة حتى 15 أغسطس 2021.

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ ساعتين

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ ساعة الا ربع

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ يوم

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان