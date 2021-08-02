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19 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم  أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.

حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.
 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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