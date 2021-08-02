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في 5 دقائق.. تفاصيل استخراج الشهادة المعتمدة للقاحات كورونا (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بإصدار شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا، وتم افتتاح 126 مركز دولي لتطعيم المسافرين حتى يحصلوا على الشهادات المؤمنة بـQR CODE، وهي شهادات معتمدة عالميا توفر عليهم الحصول على الأختام والقيام بإجراء التوثيق.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنه بموجب هذه الشهادات يكون مسجلا للمواطن أنه حصل على اللقاحات سواء اللقاح المكون من الجرعتين أو جرعة واحدة بالتواريخ.

وأشار مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل من يرغب في الحصول على هذه الشهادة يمكنه الحصول عليها في سهولة ويسر، مضيفا: "لدينا نسبة كبيرة من المواطنين حصلوا على اللقاحات يذهبون إلى أي مركز بالشهادة الأصلية وجواز السفر لكي تراجع على قاعدة البيانات، وفي حال الحصول على الجرعتين يتم استخراج الشهادة في فترة لا تتخطى 5 دقائق".

ولفت الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إلى أن من يرغب في الحصول على اللقاح يقدم الطلب على الموقع الإليكتروني وتصل له الرسالة خلال 72 ساعة وتحديد موعد التطعيم.

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