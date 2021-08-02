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تجدد الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري في محافظة درعا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:35 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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تجددت الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري في محافظة درعا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات درعا إلى 35.

 

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري، إن درعا تشهد أعنف اشتباكات منذ سيطرة الجيش السوري على المدينة.

 

وأضاف مدير المرصد السوري، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن حرب حقيقية تدور في مدينة درعا وعدة مواقع في المحافظة.

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