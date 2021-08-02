باستثمارات 800 مليون جنيه.. عامر جروب تطلق مشروع جديد في بورتو السخنة

أطلقت عامر جروب أحدث مشاريعها الجديدة في بورتو السخنة (كابري) لتواكب به التطوات الهائلة التي تحدث في منطقة العين السخنة مؤخرا بتكبفة إستثمارية كبيرة جدا وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة في الأونة الأخيرة لإستغلال محفظة الأراضي الخاصة بها وتتكون الأرض المزمع اقامة المشروع عليها من مصطبتين الأولى على منسوب 130 متر فوق سطح البحر والثانيه على منسوب 150 متر فوق سطح البحر و يخدمها طريقين رئيسيين من المدخل الرئيسي للمشروع مباشرة و يتكون المشروع من مجموعة العمارات تحتوى على نموذجين الأول بمساحة أجمالية 54.00 متر مربع و الثانى بمساحة أجمالية 127.00 متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر ب 800مليون جنيه و يتميز التصميم بالمرونه حيث يمكن ضم أكثر من وحدة لخلق مساحات مختلفة لتخدم الأحجام الأسرية المختلفة وتعد المسطح الإجمالى للمشروع 73903 م2 ، و المساحة البنائية الاجمالية للمشروع 47661 م2 ويتكون من (16 ) عمارة بعدد وحدات فى حدود 866 وحدة اسكان سياحي مقسمة طبقا لتضاريس المشروع من منسوب (130 م ) حتى (170 م ) من سطح البحر هذا بالإضافة إلي مجموعة من المحلات التجارية و منطقة انتظار سيارات و مجموعة من حمامات سباحة مختلفه المساحات مع وجود حمامات سباحة للأطفال .

وتعتبر كابري السخنة جزء من منتجع جولف بورتو السخنة والذي يعد من اشهر المنتجعات فى العين السخنه و يقع على طريق الزعفرانه - الغردقة و هو مشروع رائد فى هذه المنطقة بدأ أنشاؤه منذ عام 2007 ، يتمتع هذا المنتجع بمنطقة متكاملة من الخدمات المختلفة حيث يوجد بها فندقين و هو فندق بورتو السخنة الشهير و الذى يقع فى بداية الجبل المقام عليه المشروع و بأطلاله مباشرة على البحر و أيضا فندق الجبل و الذى يقع على منسوب + 230.00 متر فوق سطح البحر و يتمتع بأطلاله فريدة على البحر و المنحدرات الجبلية و التى تتميز بها بورتو السخنه ويضم المنتجع ملاعب جولف و لاندسكيب و حمامات سباحة و ملاعب كرة قدم و تنس و أسكواش و خلافه ، و أيضا يحتوى منتجع جولف بور تو السخنه على أهرامات السخنه المتدرجة الشهيرة و التى تعتبر علامه مميزه على ساحل البحر فى العين السخنه ، كما يحتوى هذا المنتجع على ثلاث مولات تجارية ترفيهية منها أثنين على طريق الزعفرانه الغردقة بأطلاله مباشرة على البحر و الثالث مع فندق الجبل على منسوب 230 متر فوق سطح البحر بأطلالته الفريدة و به أيضا مدرج مسرحى بأطلاله على المنحدرات الجبليه و البحر ، هذا فضلا عن كافة الخدمات الترفيهية التى يتمتع بها المنتجع ، و كل هذه الخدمات يربطها التلفريك و الذى يعتبر علامه مميزه فى العين السخنه.

و يضم المنتجع مجموعه من المشروعات و التى تحتوى على الشاليهات و الفيلات السكنية السياحية و الفندقية القائمة و التى تتمتع بهذا الكم الهائل من الخدمات المختلفة.

و حيث أن الدولة تولى منطقة العين السخنه أهتماما تنمويا فريدا حيث قامت أجهزة الدولة القائمة على التنمية بتزويد منطقة العين السخنه بكم هائل من الخدمات الأساسية اللازمة و التى ستجعل العين السخنه تتحول الى مدينة ساحلية سكنية و ليست مدينة سياحية للمصايف فقط ، حيث تشهد خدمات تعليمية و صحية و أمنية و ادارية و ترفيهية و كافة الخدمات الأساسية و التكميلية المختلفه هذا فضلا عن القطار السريع 0 المونيرل ) و الذى بدأ أنشاؤه و الذى يربط العين السخنه بالقاهرة و العاصمة الأدارية و الساحل الشمالى فى زمن قياسى و عليه فقد آلت عامر جروب على نفسها أن تعاصر هذا الفكر التنموى للدولة بتقديم أحدث مشروعاتها فى منتجع بورتو السخنه و هو مشروع كابري استكمالا لنجاحات الشركة في السخنة.

يذكر ان منتجع جولف وبورتو السخنة يضم 2 فندق 4 نجوم و ملاعب الجولف (نجيل طبيعي ونجيل صناعي).و 3 محطات معالجه و عدد 3 ملاعب كرة قدم (2 دولي + 1 خماسي ) .و تليفريك يصل من منسوب (25) حتى منسوب (230) أعلى سطح البحر . و مبنى للمطافي والاسعاف في منتصف مشروع الجولف على منسوب (130) من سطح البحر وملحق به خزان مياه لشبكة الحريق بحجم 350 م3 ومولات تجاريه ضخمه تضم سينما وملعب بولينج بجانب المطاعم والصيدليات والعيادات و كوبري مشاه بطول 86 م وعرض 11 م يصل للشاطىء الخاص بالمشروع - شاطئ على البحر الاحمر بطول 500 متر ، عمق 50 متر. ومسجد كبير .