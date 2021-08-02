Advertisements

باستثمارات 800 مليون جنيه.. عامر جروب تطلق مشروع جديد في بورتو السخنة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:34 ص
بورتو السخنة
بورتو السخنة
أحمد الشيخ
Advertisements

 

أطلقت عامر جروب أحدث مشاريعها الجديدة في بورتو السخنة (كابري) لتواكب به التطوات الهائلة التي تحدث في منطقة العين السخنة مؤخرا بتكبفة إستثمارية كبيرة جدا وذلك ضمن الخطة التوسعية التي وضعتها الشركة في الأونة الأخيرة لإستغلال محفظة الأراضي الخاصة بها وتتكون الأرض المزمع اقامة المشروع عليها من مصطبتين الأولى على منسوب  130 متر فوق سطح البحر  والثانيه على منسوب 150 متر فوق سطح البحر  و يخدمها طريقين رئيسيين من المدخل الرئيسي للمشروع مباشرة و يتكون المشروع من مجموعة العمارات تحتوى على نموذجين الأول بمساحة أجمالية 54.00 متر مربع و الثانى بمساحة أجمالية  127.00 متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر ب 800مليون جنيه  و يتميز التصميم بالمرونه حيث يمكن ضم أكثر من وحدة لخلق مساحات مختلفة لتخدم الأحجام الأسرية المختلفة وتعد المسطح الإجمالى للمشروع    73903  م2 ، و المساحة البنائية الاجمالية للمشروع 47661 م2 ويتكون من (16 ) عمارة بعدد وحدات فى حدود 866  وحدة اسكان سياحي  مقسمة طبقا لتضاريس المشروع من منسوب (130 م ) حتى (170 م ) من سطح البحر هذا بالإضافة إلي مجموعة من المحلات التجارية و منطقة انتظار سيارات و مجموعة من حمامات سباحة مختلفه المساحات مع وجود حمامات سباحة للأطفال .

 

وتعتبر كابري السخنة جزء من منتجع جولف بورتو السخنة  والذي يعد من اشهر المنتجعات فى العين السخنه و يقع على طريق الزعفرانه - الغردقة و هو مشروع رائد فى هذه المنطقة بدأ أنشاؤه منذ عام 2007 ، يتمتع هذا المنتجع بمنطقة متكاملة من الخدمات المختلفة حيث يوجد بها فندقين و هو فندق بورتو السخنة الشهير و الذى يقع فى بداية الجبل المقام عليه المشروع و بأطلاله مباشرة على البحر و أيضا فندق الجبل و الذى يقع على منسوب + 230.00 متر فوق سطح البحر و يتمتع بأطلاله فريدة على البحر و المنحدرات الجبلية و التى تتميز بها بورتو السخنه ويضم المنتجع  ملاعب جولف و لاندسكيب و حمامات سباحة و ملاعب كرة قدم و تنس و أسكواش و خلافه ، و أيضا يحتوى منتجع جولف   بور تو السخنه على أهرامات السخنه المتدرجة الشهيرة و التى تعتبر علامه مميزه على ساحل البحر فى العين السخنه ، كما يحتوى هذا المنتجع على ثلاث مولات تجارية ترفيهية منها أثنين على طريق الزعفرانه الغردقة بأطلاله مباشرة على البحر و الثالث مع فندق الجبل على منسوب 230 متر فوق سطح البحر بأطلالته الفريدة و به أيضا مدرج مسرحى بأطلاله على المنحدرات الجبليه و البحر ، هذا فضلا عن كافة الخدمات الترفيهية التى يتمتع بها المنتجع ، و كل هذه الخدمات يربطها التلفريك و الذى يعتبر علامه مميزه فى العين السخنه.

 

و يضم المنتجع مجموعه من المشروعات و التى تحتوى على الشاليهات و الفيلات السكنية السياحية و الفندقية القائمة و التى تتمتع بهذا الكم الهائل من الخدمات المختلفة.

 

و حيث أن الدولة تولى منطقة العين السخنه أهتماما تنمويا فريدا حيث قامت أجهزة الدولة القائمة على التنمية بتزويد منطقة العين السخنه بكم هائل من الخدمات الأساسية اللازمة و التى ستجعل  العين السخنه  تتحول الى مدينة ساحلية سكنية و ليست مدينة سياحية للمصايف فقط ، حيث تشهد خدمات تعليمية و صحية و أمنية و ادارية و ترفيهية و كافة الخدمات الأساسية و التكميلية المختلفه  هذا فضلا عن القطار السريع 0 المونيرل ) و الذى بدأ أنشاؤه و الذى يربط العين السخنه بالقاهرة و العاصمة الأدارية و الساحل الشمالى فى زمن قياسى و عليه فقد آلت عامر جروب على نفسها أن تعاصر هذا الفكر التنموى للدولة بتقديم أحدث مشروعاتها فى منتجع بورتو السخنه و هو مشروع كابري استكمالا لنجاحات الشركة في السخنة.

 

يذكر ان منتجع جولف وبورتو السخنة يضم 2 فندق 4 نجوم و ملاعب الجولف (نجيل طبيعي ونجيل صناعي).و  3 محطات معالجه و عدد 3 ملاعب كرة قدم (2 دولي + 1 خماسي ) .و  تليفريك يصل من منسوب (25) حتى منسوب (230) أعلى سطح البحر . و مبنى للمطافي والاسعاف في منتصف مشروع الجولف على منسوب (130) من سطح البحر وملحق به خزان مياه لشبكة الحريق بحجم 350 م3    ومولات تجاريه ضخمه تضم سينما وملعب بولينج بجانب المطاعم والصيدليات والعيادات و كوبري مشاه بطول 86 م وعرض 11 م يصل للشاطىء الخاص بالمشروع - شاطئ على البحر الاحمر بطول  500 متر ، عمق 50  متر. ومسجد كبير .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع عقاري جديد عامر جروب بورتو السخنة

أخبار تهمك

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ ساعة و نصف

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 21 ساعة

مؤرخ يرصد خطأ أثري في تصميم العملة البلاستيكية الجديدة (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ 18 دقيقة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بورتو جروب" يقيم أكبر تجمع لشركات التسويق العقاري لعرض أحدث مشروعاتها

بورتو جروب تطلق أول ملعب فوت جولف في القاهرة

"بسبب فتاة".. التفاصيل الكاملة لخناقة الشوارع في الساحل الشمالي

مدير مشروع المنتجع الساحلي بالجلالة: المشروع أضافة كبيرة للبلد.. وتم الانتهاء منه في وقت قياسي

جولف بورتو كايرو.. ثقة كبيرة صنعها تاريخ طويل

كابري أحدث مشروعات عامر جروب في بورتو السخنة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

11:00 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان