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تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء لتتراوح على القاهرة والوجه البحري من 40: 42 درجة ومزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وترتفع درجات الحرارة الصغري ليلا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس
تصل إلى 42 درجة بالقاهرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

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