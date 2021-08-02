ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد مع سان جيرمان.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ اليوم شهر الحسم في خطته للتعاقد مع مبابي هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد لا يزال يرى صفقة مبابي معقدة للغاية، لكنها ليست مستحيلة.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد ينتظر اللحظة المناسبة لاتخاذ خطوة جديدة إلى الأمام، حيث يراقب الوضع بين مبابي وباريس، مع التمسك باستراتيجية عدم دخول حرب ضد سان جيرمان.





وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد لديه 200 مليون يورو جاهزة لحسم صفقة مبابي في أي وقت هذا الصيف، لكن هناك احتمالات بتأجيلها إلى الموسم المقبل.





وأتمت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان حذر مبابي من إمكانية تركه في المدرجات هذا الموسم، إذا لم يقبل بعرض التجديد، لكن هذا الأمر لم يقلق اللاعب الذي ظل حازمًا في خطته بعدم التمديد.



