عرض فيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني على منصة "شاهد"

فيلم "ثانية واحدة"من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وكوكبة مميزة من النجوم.

قررت منصة "شاهد"عرض فيلم"ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر أغسطس الجاري.تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة"، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في العديد من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يتسبب في انقلاب حياته.