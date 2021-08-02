Advertisements

عرض فيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني على منصة "شاهد"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
Advertisements
عرض فيلم ثانية واحدة لدينا الشربيني على منصة شاهد

قررت منصة "شاهد"عرض فيلم"ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض الفيلم في شهر أغسطس الجاري.

تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة"، في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في العديد من المشكلات، ثم يتعرض لحادث يتسبب في انقلاب حياته.

فيلم "ثانية واحدة"من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وكوكبة مميزة من النجوم. 

أخبار تهمك

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ أقل من ساعة

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ حوالي 23 ساعة

6 تذاكر سفر وزيادة راتبه.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد موسيماني

منذ 18 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 19 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ ساعتين

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ حوالي 21 ساعة

ليس النقاز.. ظهير أيمن جديد مُرشح للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

08:33 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان