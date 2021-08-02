موعد مباراة مصر ضد أنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة فى بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عندما يواجه منتخب أنجولا.





ويقع منتخب مصر فى مجموعة تضم كل من أنجولا وليبيا والجابون فى مجموعة صعبة لابد أن يصعد أول مجموعة.





وتقام مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم 4 سبتمبر فى القاهرة.





ويذكر أن حسام البدري قرر أن يقام للمعسكر يوم 28 أغسطس القادم بضم اللاعبين المحليين قبل أن ينضم المحترفين يوم 1 سبتمبر.



