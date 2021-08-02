برلمانى: المواقف الإنسانية للسيسى أصبحت عابرة للحدود

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التى تُعانى من مرض جلدى خطير بأنه موقف إنسانى رفيع المستوى من الرئيس السيسى.



وأكد "عابد" فى بيان، أن المواقف الإنسانية للرئيس السيسى أصبحت عابرة للحدود ومساندة لكل من يطلب الدعم من مصر، لافتًا إلى أن مصر أول دولة على مستوى العالم كله تشطب كلمة لاجئ من قاموسها الإنسانى وتعتبر كل من يعيشون على أرضها وتحت سمائها ويشربون من نيلها هم من المصريين.



وأضاف أن مصر تستضيف أكثر من 5 ملايين مواطن لا يحملون الجنسية المصرية ولكنهم اصبحوا من المصريين تفعيلًا للمواقف الإنسانية من الرئيس السيسى تجاههم.



ووجه رئيس لجنة مكافحة التطرف والإرهاب، تحية قلبية للرئيس السيسى على جميع مواقفه الإنسانية مع المصريين وغيرهم من الأشقاء العرب والأفارقة ومختلف دول العالم خاصة فيما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.



وفى السياق نفسه، وجه المواطن الفلسطينى محمود الدبس والد الطفلة بيان، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكفله بعلاج ابنته في مصر، معربًا عن حبه وتقديره واحترامه الكامل للرئيس السيسى للاستجابة لمناشدته واصفًا إياه بالرئيس الإنسان، وكذلك على دعمه الدائم لقطاع غزة بصفة عامة وشعبها بصفة خاصة.



وكانت عائلة الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" قد نشرت مناشدة لعلاجها وهي كالآتي "الأخوة والأخوات في مصر، هذه الطفلة الفلسطينية "بيان" من غزة تُعاني من مرض جلدي وحالتها خطيرة ويجب تحويلها إلى مصر للعلاج لعدم توفره في غزة، ولا تملك عائلتها ثمن السفر أو توفير العلاج لها".