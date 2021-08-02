ضبط نصف طن بانجو بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عقب تقنين الإجراءات من ضبط سائق سيارة ربع نقل "ثلاجة"، عاطل – مقيمان بالإسماعيلية، حال قيامهما بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة شرق النفق دائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزتهما 190 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى نصف طن تقريبًا مخبأة داخل ثلاجة السيارة.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





