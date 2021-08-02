٤ أشخاص زعموا أنهم رجال شرطة واستولوا على سيارة محملة بالسجائر في القاهرة





وفى وقت لاحق تلقى أحد الأشخاص عليهما إتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص وأخبره بأن السيارة المستولى عليها متواجدة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب توجههما للمكان المشار إليه عثرا على السيارة وتبين خلوها من حمولتها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم ).



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لطبيعة عمله فى تجارة السجائر وعلمه بثراء المجنى عليهما إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتهما وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة، حيث قام بإستدراج المجنى عليهما للمنطقة محل البلاغ بدعوى رغبتهم فى شراء كمية من السجائر وفور وصولهما قام باقى المتهمين بإسيقافهم وإستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار وعقب ذلك إستولوا على حمولة السيارة بالكامل وقاموا بتحميلها على سيارة أخرى"ميكروباص" تصادف مرورها من مكان الواقعة وقيامهم بالتصرف فى الحمولة بالبيع، وتم بإرشادهم ضبط السجائر المستولى عليه لدى عميلهم (تاجر سجائر "حسن النية") وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات البيع وأقر بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من (تاجرى سجائر) بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة عليها كمية من السجائر بإجمالى (50 خرطوشة مختلفة الأنواع)، إستوقفهما (4) أشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على مبلغ مالى والسيارة المشار إليها ولاذوا بالفرار.