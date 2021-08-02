الصحة تكشف سبب تأجيل منح لقاحات كورونا إلى 12 أغسطس (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، السبب في تأجيل موعد حصول عدد من المواطنين على لقاح كورونا من 1 أغسطس إلى 12 من نفس الشهر، قائلا إن التأجيل لأسباب تنظيمية بحتة، حيث أن الأولوية للراغبين في السفر.





وقال " عبدالفتاح "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن بعض دول العالم تشهد الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر فطنت إلى هذا الامر وتعاملت من قبل مع موجات كورونا السابقة بما هو مطلوب، حيث فرضت إجراءات الترصد والتقصي في المنافذ البحرية والجوية والبرية لضمان منع وصول المرض من الوافدين من الخارج.





وأضاف"عبدالفتاح"، أنه يتم إصدار نشرات بالدول المتأثرة بالمتحورات وتنشر في كافة المنافذ، وننفذ الفحوصات في كل المنافذ عن طريق الفحص السريع للحمض النووي، وأي حالة اشتباه يتم التأكد منها وفي حالة كونها إيجابية تعزل فورا".





وتابع مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان: "المتحورات موجودة منذ شهر أكتوبر ونقاومها ونجحنا في التصدي لها ومنع دخولها أرض الوطن، ومصر كانت من أوائل الدول التي تعاقدت على اللقاحات الخاصة بها بكميات كبيرة ونوعت مصادر الحصول على اللقاحات مثل اللقاحات الصينية والأمريكية والبريطانية".



