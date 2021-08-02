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محافظ بني سويف يتابع ختام أعمال امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تختتم اليوم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، والتي كانت قد انطلقت في الـ 10 من يوليو الشهر الماضى، حيث يؤدى "اليوم الاثنين " طلاب علمى رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل ) وعددهم 2296 طالبًا.

فيما يؤدي طلاب علمي علوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والبالغ عددهم 8604 طالبًا وطالبة، فيما تختتم امتحانات الثانوية للمكفوفين " غدًا الثلاثاء بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، وكان طلاب القسم الأدبي قد أنهوا امتحاناتهم يوم الخميس الماضى بمادة اللغة الإنجليزية، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلاب المتقدمين للامتحان (علمي وأدبي) 16 ألف و772طالبًا وطالبة في 62 لجنة رئيسية على المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي أعدته الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم وتم عرضه على المحافظ"د.محمدهاني غنيم"، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

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