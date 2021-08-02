إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة



أعلنت شركة مترو الأنفاق، من خلال مكبرات الصوت المتواجدة داخل محطات المترو بخطوطه الثلاثة، تخفيض سرعات القطارات بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة، الذي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بداية شهر أغسطس.



ولجأت شركة مترو الأنفاق بتخفيض سرعة القطارات، حفاظًا على سلامة الرحلات وأمان الركاب ومنعًا لتأثر القضبان بدرجات الحرارة المرتفعة وانعكاس ذلك على مسير القطارات.





وتتخذ شركة مترو الأنفاق، إلى جانبها مراعاتها للأحوال الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة التي تشهدها البلاد، فإنها تتخذ أيضا كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير عمليات التعقيم والتطهير داخل محطات المترو بصفة مستمرة، وتطبيق إرتداء الكمامة على ركاب الرحلات إجباريًا، وفقًا لقرار رئيس الوزراء.

