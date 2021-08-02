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بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفاقوس، حملة للتفتيش على الصيدليات العامة بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4752 مخالفة دوائية مابين (قرص/عبوة/وحدة زجاجة)، لأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ومستحضرات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محفوظة فى غير عبواتها الأصلية، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما قد يعرضها للتلف، بالإضافة لضبط أدوية مدرجة بالجدولين الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بعضها بدون فواتير، والبعض الآخر مخالف لقواعد التسجيل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة فاقوس.

وفى سياق متصل، تمكنت الحملة التفتيشية من ضبط شخص غير صيدلى "عامل" بإحدى الصيدليات بمركز فاقوس، يقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للشخص المخالف.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، نظرًا للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية
بالصور.. ضبط عامل لمزاولته مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون بالشرقية

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