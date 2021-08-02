أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد إبنته عبر"إنستجرام"

احتفل النجم أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنته ليلى، من خلال نشره صورة لها عبر الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





علق أمير كرارة على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتي أحلى لولا في الدنيا".



ويذكر أن النجم أمير كرارة سيظهر ضيف شرف في فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى والمقرر عرضه في السينمات يوم 11 أغسطس المقبل والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.