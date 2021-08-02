حملات لرفع الإشغالات ومصادرة الشيش من المقاهي المخالفة بالشرقية





شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لرفع الإعلانات المخالفة بمنطقه ( ترعة المنيا ) حيث تم رفع ٣ بانر كبير و٧ إعلان مخالف وتطبيق القانون على المخالفين.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحمله لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٨ شيشه بالعديد من الكافيهات والمقاهي المخالفة، كما تم ضبط ٦ تكاتك مخالفه لخطوط السير بالمدينة، وتحرير ٩ محاضر ضد المواطنين لعدم إرتداء الكمامة الواقية.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حمله إزالة في المهد بنطاق الوحدة المحلية ( بقرموط صهبرة ) عبارة عن هنجر صاج على مساحة ( ٣٦م ) وتمت الازالة على نفقة المواطن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف لشدة خشبية أثناء الشروع في صبه سقف الدور التاسع بدون ترخيص بمنطقة الكونت شديد، وتم التحفظ على كميات من مواد البناء والأخشاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شنت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة المرور والمواطنين بطريق الأحرار وشارع الزراعة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على (٤٥ ) حالة إشغال تتمثل في كراسي وحواجز حديدية، فضلًا عن تغريم ١٢ مواطن غرامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.



كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحمله لرفع الإشغالات بميدان التحرير وميدان عرابى وشارع لوممبو ونفق المشاه بالمحطه وشارع البوسطه وشارع مولد النبي، كما تم رفع وإزاله كشك بجوار سور مدرسه الشهيد كمال عابدين بحى الزهور وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.



وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتحرير (٦) محاضر إشغال طريق وضبط (٤٨) حالة إشغال مخالف ورفع (٧١) حالة إشغال آخر وتحرير (٣) محاضر بيئة.



كما قامت الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وقسم الإزالات برئاسه المركز والقسم الهندسي بالوحدة بحمله إزالة قواعد خرسانيه بعزبه عيسى بجوار حضانه البستان على مساحه ١٠٠ متر، وتم إزاله طوب بالدبش الأبيض ببندر بلبيس خلف كوبري فريسكا على الرشاح بمساحه ١٠٠ متر وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتم إيقاف أعمال بناء شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي على مساحة ١٥٠ متر بعزبة المقيبرة التابعه للوحدة المحليه بأولاد سيف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع ( ٣٧ ) حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات ولافتات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديدية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.



وجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الجميع.