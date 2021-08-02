6 تذاكر سفر وزيادة راتبه.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد موسيماني

بات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريبا من تمديد تعاقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على رأس القيادة الفنية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بعد موسم من الآن، إلا أن هناك محاولات لحسم الأمر وإعلان تجديده بشكل سريع من أجل منح الفريق الاستقرار المطلوب.





وأكد مصدر داخل إدارة النادي، أن بيبو عقد جلسة مع المدير الفني خلال الأيام الماضية لجس نبضه حول الاستمرار على رأس قيادة الفريق، وهو ما رحب به المدير الفني بشدة، لرغبته في استمرار مغامراته وإنجازاته مع القلعة الحمراء.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" : "زوجة بيتسو سوف تعقد جلسة مع إدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التفاوض حول استمرار المدير الفني".





وتابع: "عرض الأهلي الجديد للمدير الفني، هو أن يكون العقد لمدة موسمين مقبلين، مع زيادة راتبه إلى 150 ألف دولار شهريًا بدلًا من 120 ألف دولار".





واختتم: "كما رفع مجلس إدارة النادي إجازات المدير الفني الرسمية إلى 6 تذاكر طيران له ولأسرته في الموسم بدلًا من 4 تذاكر طيران".





وأكمل: "من ناحية أخرى استقر النادي الأهلي على تعديل الشرط الجزائي بين الطرفين، ووضع بند يتم من خلاله دفع أي طرف للآخر راتب سنة كاملة شرط جزائي عند فسخ التعاقد بدون اتفاق بدلًا من 6 أشهر".





وتولى موسيماني قيادة النادي الأهلي الفنية في أكتوبر من عام 2020، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر المدرب السابق، بسبب رغبته في التوجه إلى بلاده والبقاء مع أسرته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونجح موسيماني خلال فترة توليه تدريب الفريق، في حصد العديد من البطولات وهي بطولة كأس مصر مرة، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة، وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.



