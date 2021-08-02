موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام الودية استعدادا للموسم الجديد

حقق فريق تشيلسي فوزا هاما على نظيره أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وديا استعدادا لبداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره نادي توتنهام وديا فى المباراة الودية المقبلة قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ومن المقرر ان يبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر أغسطس الجاري.



