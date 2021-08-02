تنفيذ 4 آلاف حكم وضبط سلاح في مداهمات أمنية بمراكز القليوبية



أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 4396 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.





وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.