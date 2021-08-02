للمرة الأولى.. وقت إضافي في امتحانات الثانوية العامة بلجان المنيا

صرحت وزارة التربية والتعليم، بأنه فى إطار المتابعة اليومية لسير الامتحانات فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بالتواصل مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء الغرف بالمديريات التعليمية للتأكد من وصول أوراق الامتحان إلى اللجان الخاصة بامتحانات طلاب الثانوية العامة 2020/2021 في مواعيدها، ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية من جانب غرفة العمليات الفرعية لمحافظة المنيا اليوم، بوقوع حادث سير لسيارة تحمل عدد "2" صندوق خاص بامتحان طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.



كما تم التنسيق مع وزارة الصحة للرعاية والاطمئنان على المصابين.



وبدأ قرابة 393 ألف طالب وطالبة فى الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أداء امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة، حيث بدأت لجنة الامتحان فى العاشرة وتستمر حتى الواحدة ظهرًا لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.



واستقبلت اللجان الطلاب صباح اليوم وسمحت لهم بالدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسليم الطلاب كمامات ومطهرات مع تعقيم الفصول وقياس درجة حرارة الطلاب.



وانتهى طلاب الشعبة الأدبية 29 يوليو الماضى من امتحانات الثانوية العامة، على أن ينتهى طلاب الشعبة العلمية اليوم الإثنين من الامتحانات التى عقدت على نظام البابل شيت وفق التقييم الجديد الذى يقيس مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب.

