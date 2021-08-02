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ضبط شخص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في ١٥ مايو

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

 بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال سيره بدراجة نارية بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة بداخلهما عدد 50 طلقة من ذات العيار).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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