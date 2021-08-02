الصحة: لقاح "سينوفاك" المصري يخرج للنور خلال أيام (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إنتاج لقاح "سينوفاك" الصني المصنع في مصر.





وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن اللقاح يصنع لأول مرة على أرض مصر ولهذا يجب أن يمر باختبارات من هيئة الدواء المصرية للتأكد من كفاءته.



