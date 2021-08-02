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الصحة: لقاح "سينوفاك" المصري يخرج للنور خلال أيام (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إنتاج لقاح "سينوفاك" الصني المصنع في مصر.

وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن اللقاح يصنع لأول مرة على أرض مصر ولهذا يجب أن يمر باختبارات من هيئة الدواء المصرية للتأكد من كفاءته.

وأشار الدكتور محمد عبدالفتاح مدير إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إلى أن نتائج اللقاح مبهرة، وسيخرج للنور في خلال أيام قليلة، ويتم توزيعه على مراكز التطعيم، مؤكدا أن مصر أصبح لديها مخزون من اللقاحات بفضل تنويع مصادره.

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