كندة علوش وإنجي المقدم يتعاقدان على مسلسل "الستات بتعرف تقتل"







تعاقدت الفنانة كندة علوش والفنانة إنجي المقدم، على المشاركة في مسلسل جديد يحمل عنوان "الستات بتعرف تقتل"، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي.



ويتناول المسلسل قضية قتل الزوجات لأزواجهن، والتي انتشرت بكثرة خلال الفترة الماضية، والمسلسل مكون من 12 حلقة وسيتم عرضه على منصة شاهد الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، الدرامية مسلسل "الاختيار 2" وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، إياد نصار، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.