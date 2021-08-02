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لقاء الخميسي لـ الفجر الفني :" مسلسل "أجازة مفتوحة" يقدم رسائل مهمة عن العلاقات الأسرية .. وسميحة أيوب أستاذة كبيرة ( خاص)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تشارك الفنانة لقاء الخميسي في مسلسل " إجازه مفتوحه" بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، أحمد زكريا وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.


وكشفت الفنانة لقاء الخميسي في تصريح خاص للفجر الفني عن قصة العمل وتفاصيل شخصيتها بالمسلسل قائلة :"تدور أحداث المسلسل في إطار عائلي مكون من زوج وزوجة وأقارب الزوج وأقارب الزوجة، لديهم مشاكل وأزمات وتحدث لهما ازمة فيصلية تجبرهم علي تغير الحياة الطبيعية ،وتتصاعد الأحداث مضيفة أن المسلسل يقدم رسائل حلوه عن العلاقات بشكل عام عن الأزواج والأبناء والعائلات.


وتحدثت لقاء عن كواليس العمل مع الفنان شريف منير وسميحة أيوب وفريق العمل قائلة :" حتي الآن صورنا أسبوع فقط من العمل ، ولكن كواليس التصوير كانت لطيفة وجميعنا أصدقاء ، ومخرج العمل مخرج موهوب ومهذب ومحتضن الجميع ، وشريف منير شخص لذيذ للغاية مضيفة أنها لم تقابل سميحة ايوب حتي الآن في التصوير قائلة :" كان عندي تصوير معاها قريب للاسف الشديد مقابلتهاش لسه لأنها تعبانه بتمنالها الشفاء العاجل ،اتعاملت معاها اكتر من مرة ،وهي أستاذة فاضلة وست الستات".


وكشفت عن رأيها بالأعمال المطولة قائلة:" المسلسل يتكون من 40 حلقة فهو ليس 60 علي سبيل المثال لأننى كنت سأرفض في هذة الحالة ، ولكن المسلسل هو نوع من الأعمال الدرامية المتواجدة ،هو ما بين الثلاثون والاربعون ولا أعتبره طويل،مؤكدة علي أن المسلسل مليء بالأحداث والتفاصيل وكل ممثل فيه هو بطل .


وصرحت لقاء الخميسي عن أسباب إبتعادها عن التليفزيون قبل مسلسل " ضد الكسر" قائلة :" ظروف كثيرة جعلتني غير متواجده منها انني لم أجد ورق جيد ، وهناك ممثلات كانوا غير متواجدين لأسباب غير معلنة قائلة :" عُرض علي مسلسل " إجازة مفتوحة " ثم مسلسل "ضد الكسر" وكان دوري به مختلف ، وشعرت أن هذا هو الذى أبحث عنه .

وعن أعمالها القادمة :" اتلقي عروض لكنني حتي الآن لم أستقر علي عمل او اتعاقد عليه.

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