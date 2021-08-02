مانشستر سيتي يجدد شراكته مع "هيلث بوينت"

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، عن تجديد شراكته مع "هيلث بوينت"، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية، والمركز الإقليمي الرائد في أبوظبي، لعلاج الإصابات الرياضية، والوقاية منها، وإعادة التأهيل، ليستمر شريكاً رسمياً إقليمياً للرعاية الصحية في دولة الإمارات، لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.





أصبح "هيلث بوينت" الشريك الرسمي لـ"مانشستر سيتي" في 2014، وهذا التجديد يحمل الشراكة إلى فترتها الثالثة، بعد أن جددت في 2017.





ومن المقرّر أن تشهد الشراكة المتجددة، مواصلة تبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين "هيلث بوينت"، والطاقم الطبي لـ"مانشستر سيتي" في عدد من الجوانب التي ترفع مستوى رعاية الرياضيين، وعشاق الرياضة في جميع أنحاء دولة الإمارات.





وسيتعاون الأطباء في "هيلث بوينت"، والفريق الطبي لمانشستر سيتي، عن كثب، في تحقيق أفضل الممارسات لإثراء المشاريع البحثية.





وبموجب الشراكة سيواصل المختصون بالرعاية الصحية في "هيلث بوينت"، التعاون مع الفِرق المختصة بالعلوم الرياضية، والفرق الطبية في النادي الإنجليزي، حيث ستتاح الفرصة أمام مقدمي الرعاية من مركز جراحة العظام والطب الرياضي بالمستشفى للحصول على التدريب مع النادي، للارتقاء بمستويات الرعاية المقدمة في المستشفى.





وستواصل الشراكة المتجددة بين "هيلث بوينت"، ومانشستر سيتي، في تحقيق الفائدة للشباب في الإمارات، إذ من المقرّر أن يواصل الطرفان العمل في برنامج "أسلوب حياة صحي"، الذي استفاد منه أكثر من 9,500 طفل في جميع أنحاء الإمارات منذ انطلاقه، حيث يشجع البرنامج الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 9 و11 عاماً على انتهاج أسلوب حياة نشط للحدّ من انتشار السمنة.



