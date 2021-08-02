قصف مدفعي وصاروخي في درعا رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها بقصف مدفعي وصاروخي في درعا رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتجددت الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري في محافظة درعا، فيما أعلن المرصد السوري، ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات درعا إلى 35.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري، إن درعا تشهد أعنف اشتباكات منذ سيطرة الجيش السوري على المدينة.

وأضاف مدير المرصد السوري، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن حرب حقيقية تدور في مدينة درعا وعدة مواقع في المحافظة.