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مصدر يكشف حقيقة التشهير بأحد الأشخاص علي خلفية صدور أحكام قضائية ضده
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:29 م
هبة عبد الحفيظ
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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم نشره بإحدى الصحف تحت عنوان (بلاغ لوزير الداخلية) تزعم فيه صدور أحكام قضائية ضد أحد الأشخاص وتنقله بين عدة محافظات هربًا من تنفيذ تلك الأحكام.
وأكد المصدر إن بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع قضائى بين المشكو فى حقه – وبعض العاملين بالجريدة، وأن المشكو فى حقه (المعنى بالمقال) غير مطلوب فى ثمة أحكام جنائية، وعليه فقد قام بإتخاذ الإجراءات القانونية للتشهير به.
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