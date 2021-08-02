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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك والمعار لسموحة لنهاية الموسم الجاري.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة ما تردد حول وجود مفاوضات مع اللاعب مؤكدا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.

وأضاف، أن مصطفى فتحي غير مطروح وليست هناك أي نية للتعاقد معه خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة أوصى بعدم التعاقد مع أي لاعب من الزمالك خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

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