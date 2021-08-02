لأول مرة.. إنشاء مركز تعليمي خدمي في مصر بـ"زراعة الإسكندرية"

استقبل الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والدكتور صبحي سلام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الاثنين، الدكتور عمر عابدين، منسق منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومدير المشروع في مصر.



جاء ذلك لمناقشة إنشاء مركز تعليمي خدمي متميز بكلية الزراعة- جامعة الإسكندرية وربطه بالقطاع الزراعي الصناعي في مصر من خلال مشروع التنمية الشاملــة والمستدامة لتصنيع وتكثيف وتجفيف وتعبئة جميع سلالات فاكهة الطماطم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والذي سيتم تمويله من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).



ويهدف المركز إلى المساهمة في تقليل الفاقد في فاكهة الطماطم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن اللقاء مناقشة سبل إنشاء المركز من حيث الهيكل الإداري والفني والتمويل بالأجهزة والمعدات والدلائل التدريبية في التقنيات الحديثة لصناعة الطماطم في مصر وسبل ضمان استمرارية واستدامة المركز مع إمكانية تقديم الخدمات التدريبية لحوالي 1000 من المزارعين والخريجين والمستثمرين.



كما تم خلال الزيارة تنظيم جولة تفقدية بالكلية تضمنت مصنع الألبان ومصنع الصناعات الغذائية ومعمل ميكروبات الألبان وبحوث الجبن ومعمل سلامة الغذاء بالكلية.



وحضر اللقاء مجموعة من الاساتذة المتخصصين من قسمي الخضر وعلوم وتقنية الأغدية.