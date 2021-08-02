رئيس العبور: واجهنا من تجرأوا على تغيير نشاط الوحدات السكنية (فيديو)

ثمن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، توجه الدولة المصرية لتوفير إسكان بديل للعشوائيات، مشيرا إلى أنه كان لمدينة العبور نصيب في المساهمة بتوفير جانب من هذه المساكن بتكليف من وزارة الإسكان.





وأشار "الغيطي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تم تنفيذ 134 عمارة كإسكان بديل لأهالي العشوائيات، وهم بصدد الإنتهاء منها قريبا، موضحا أن الدولة عندما توفر إسكان بديل لا توفر وحدات سكنية فقط بل توفر منطقة متكاملة بها كافة الخدمات التي قد يحتاجها المواطن من مدارس ومخابز وغيرهم من الخدمات، إلى جانب ان العمارات تكون مكتملة المرافق من غاز طبيعي وكهرباء، ومياه.





وأضاف أن المدن الجديدة مخططة بشكل يوفر متطلبات السكان، حيث تتميز مدينة العبور بمساحات خضراء شاسعة تصل إلى 1000 فدان بالمدينة، ووجود أسواق حضارية حتى لا يكون هناك باعة جائلين، فضلا عن وجود 1450 مصنع بمدينة العبور وهو ما ساهم في توفير فرص عمل عديدة.



