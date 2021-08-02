التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة أسئلة الثانوية العامة بالمنيا





وكانت السيارة متجهة لتوزيع اسئلة الامتحان بلجنتين تابعتين لمركز أبوقرقاص، مما أدي إلي تلف المظاريف التي بداخلها اسئلة الامتحان، وتم تدبير اسئلة الامتحان الاحتياطي وتوزيعها قبل انعقاد اللجان.



وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بصندوق، تابعة للمحافظة، داخل إحدي الترعة، بالقرب من قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



بالانتقال تبين أنه أثناء قيادة عماد مصطفي حسين للسيارة وبصحبته 3 من أعضاء مركز توزيع الأسئلة انقلبت بهم السيارة داخل الترعة أثناء توجههم إلي لجان الامتحانات المنعقدة داخل لجنتي بلنصورة وبني خيار التابعتين لمركز أبوقرقاص.



وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع صباح اليوم قبل انعقاد الامتحانات بسبب محاولة تخطي سيارة أخري للسيارة المحملة بأوراق اسئلة الامتحانات، ولضيق الطريق المؤدي لقرية بني خيار، سقطت السيارة داخل الترعة.



علي الفور تم إخطار غرفة العمليات المخصصة بمتابعة الامتحانات، حيث تم إرسال أوراق اسئلة الامتحان الاحتياطي بعدما تسبب الحادث في تلف المظاريف التي بداخلها الاسئلة وانتقلت أجهزة الأمن وتم انتشال السيارة وتعين حراسة أمنية عليها، لحين إتخاذ الاجراءات اللازمة.



وورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية من غرفة العمليات الفرعية بمحافظة المنيا، بوقوع حادث سير لسيارة محملة بـ "2" صندوق خاص بامتحانات الثانوية العامة طلاب إحدى لجان أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتم إتخاذ الإجراءات الفورية لتعويض اللجنة المذكورة بكراسات أسئلة الامتحان، والتواصل مع رؤساء اللجان باحتساب وقت إضافى للطلاب من بداية توزيع الأسئلة، وكذلك التحفظ على الصناديق التالفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ونقلها لمركز توزيع الأسئلة.

أصيب 3 أعضاء بمركز توزيع اسئلة امتحان الثانوية العامة، وسائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق محملة بأوراق اسئلة الامتحانات داخل ترعة بالقرب من قرية صفط الخمار بمركز المنيا.