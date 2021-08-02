Advertisements

ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى أكثر من 300 قتيل

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:42 م
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط البلاد إلى أكثر من 300 قتيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التى اجتاحت أوروبا الغربية خلال الأيام الماضية إلى 189 قتيلا.

 

وبحسب الشبكة الأمريكية، مازال مئات الأشخاص فى عداد المفقودين فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التى ضربت المنطقة.

 

وذكرت "سي إن إن"، أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية فى محاولات للعثور على المزيد من الناجين أو الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الضحايا سقط فى ألمانيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفيضانات الصين

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ أقل من ساعتين

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ نصف ساعة

6 تذاكر سفر وزيادة راتبه.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 17 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار فى اليابان لـ 73 قتيلًا

20 قتيلًا حصيلة ضحايا السيول الجارفة بالأردن

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 77

189 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 33 قتيلا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

10:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان