ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط الصين إلى أكثر من 300 قتيل

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الفيضانات في وسط البلاد إلى أكثر من 300 قتيل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التى اجتاحت أوروبا الغربية خلال الأيام الماضية إلى 189 قتيلا.

وبحسب الشبكة الأمريكية، مازال مئات الأشخاص فى عداد المفقودين فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التى ضربت المنطقة.

وذكرت "سي إن إن"، أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية فى محاولات للعثور على المزيد من الناجين أو الأشخاص العالقين بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الضحايا سقط فى ألمانيا.