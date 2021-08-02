بسمة بوسيل تفاجئ زوجها تامر حسني باحتفالها بعيد ميلاده

دي وشكراً لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلاد فجأة وهو مش معاده".



والجدير بالذكر أن تامر حسني يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "مش أنا" شارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

فاجأت الفنانة بشرى والفنانة المغربية بسمة بوسيل زوج الفنان تامر حسني بإحتفالهم بنجاح فيلمه الجديد "مش أنا"، و نجاح أغنية "صعبة"، وكذلك باحتفالهم بعيد ميلاده.نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو جديد له من الاحتفال، وعلق عليه قائلاً:"شكراً حببتي بسومه على الاحتفال دا وشكراً كل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة