بأسلوب كسر الزجاج.. تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات بحدائق القبة

قررت محكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس المتهم بسرقة أشياء من داخل السیارات بأسلوب "كسر الزجاج" بحدائق القبة 15 أيام على ذمة التحقيقات.



حيث أكدت معلومات وتحریات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمدیریة أمن القاھرة قیام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائیة، مقیم بدائرة قسم شرطة الأمیریة) بمزاولة نشاطًا إجرامیًا تخصص فى السرقة من داخل السیارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأنه وراء إرتكاب العدید من تلك الحوادث.



وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه عدد (5) حوادث سرقة من داخل السیارات بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى علیها لدى عملائه "سیئ النیة" ( 4 أشخاص، وجمیعھم مقیمین بمحافظة القاھرة)، وبحوزتھم عدد (4) كاسیت سیارة وأقروا بالتحصل علیها من المتھم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى.



وبإستدعاء المجنى علیهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.



ويأتي ذلك فى إطار جهود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة مرتكبى جرائم السرقة.