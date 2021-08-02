الطالع الفلكي الإثنين 2/8/2021..مُوَاجَهَةْ الظّرُوف!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 26 أبيب قبطى ، 2 آب رُومى ، 23 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كل مَبَشُوفِكْ بَبْآ عاوز)-عاوز إيه ؟ عاوز فلوس سَلَفْ؟ (نادية أرسلان من فيلم حتى لايطير الدّخان-1984)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الأسد مُقابلة زُحل فى الدّلو -غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشّمس فى الأسد فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع زُحل فى الدّلو ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثامنة و 14 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشعور بالثقة والإعتزاز بالنفس/الشمس (قد) يتعرّض للإهتزاز من خلال مُواجهة مع ظروف حياتيّة تشمل القلق ،الحزن ، الكآبة،الإحباط ، الخسارة ، الدّونيّة الطبقيّة/زحل ، هذا الإتصال الفلكى (قد) يتسبب فى التشبّث بعروس/ عريس من مستوى إجتماعى أرقى ليس بسبب الحب ولكن لمُجرّد الرغبة فى تخطّى حواجز المُجتمع/زحل وتذوّق لذّة الشعور بالأنا/الشمس ولو على حساب راحتنا وراحة وكرامة الطرف الآخر كنموذج أحمد زكى بفيلم أنا لا أكذب لكنى أتجمّل ، من المفيد أن تُزيح عن نفسك شعورك بأية مشاعر تتعلق بالنقص أو الدّونيّة وأن تنظر لمن هُم فوقك إجتماعيّاً نظرة رضا وتسامح وتعرف أن الأرزاق مقسُومة (راجع مقال 25/5/2016 السّما درجات) إمسح عن نفسك أىّ شعور بالنقص وابدأ فى تذكّر النَعم التى تتقلب فيها ويفتقر لها غيرك ، التمسّك بالعلم كوسيلة للحصول على البريستيج/المكانة الإجتماعيّة المرغوبة/الأنا/الشمس مفيد لكن ضمن قوانين وأعراف المُجتمع/زحل ، فأنت لاتتزوج للتباهى بمكانة أسرة زوجتك لكن لتشعر بالسّكينة وأنّه (كل رَجُلٍ فى بَيْتِهِ مَلِك).





هذا الإتصال الفلكى (قد) يتسبب فى مُواجهة بأحد الدّيّانَة ليُطالب بقسط البنك لكارتك الإئتمانى المُتأخّر (زحل) أو قسط سيارتك تشعر معها باهتزاز ثقتك بنفسك/الشّمس، سارع بسداد ولو جزء من قيمة المتأخرات أو صَمّمْ جدول زمنى صارم لسداد ما عليك من إلتزامات حتى لايستمر شعور زحل بأنك مديون لفترة أطول.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الثور: تقدر على قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.





الجوزاء: أسلوبك الفصيح فى التواصل يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير إنهاء خلاف ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الأسد: الفشل لن يتركك إن كنت عنيداً متشبّثاً بعلاقات أو مشاريع قديمة فاشلة من الماضى لاطائل من ورائها الآن ،ركز على المُستقبل.





برج العذراء: إبتعد عن التطفل والتدخل فيما لايعنيك أو مُشاكسة حبيب فى توقيت غير مُناسب ، تطفّلك قد يتسبب فى ردّ خشن وتكوين ضغائن.





برج الميزان: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.





برج العقرب: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج القوس: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الجدى: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الدّلو: لاتورّط نفسك فى قروض لمجرّد توافر فرصة لقرض مالى برّاق ، ولا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء.





برج الحوت: عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.