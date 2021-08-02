Advertisements

النيابة تباشر التحقيق في غرق طفل بأطفيح

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النياية العامة في جنوب الجيزة، التحقيق في غرق طفل، في ترعة أطفيح، يبلغ من العمر خمس سنوات، كما طلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد غرقه في ترعة أطفيح.

وتبين أن الطفل عمره ٥ سنوات وكان يلهو في الترعة، فجرفه التيار وغرق، وتحرر بذلك محضر واخطرت النيابة للتحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الفنانة سمر تتعرض لحادث مروع في طريق العالمين

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يدرس استبعاد 4 لاعبين في مواجهة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

منذ نصف ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرفض التعاقد مع هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

6 تذاكر سفر وزيادة راتبه.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد موسيماني

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر في الموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تشبه علم المثلية الجنسية.. إنذار رسمي للبنك المركزي بسبب العملات البلاستيكية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي المنتخب المصري

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

11:48 ص

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "حريف" الزمالك

12:30 م

ريال مدريد يتحرك لخطف مبابي من باريس

11:31 ص

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

01:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان