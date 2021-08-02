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النيابة تباشر التحقيق في غرق طفل بأطفيح
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:47 م
إيريني صفوت
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تباشر النياية العامة في جنوب الجيزة، التحقيق في غرق طفل، في ترعة أطفيح، يبلغ من العمر خمس سنوات، كما طلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.
كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد غرقه في ترعة أطفيح.
وتبين أن الطفل عمره ٥ سنوات وكان يلهو في الترعة، فجرفه التيار وغرق، وتحرر بذلك محضر واخطرت النيابة للتحقيق.
كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعد غرقه في ترعة أطفيح.
وتبين أن الطفل عمره ٥ سنوات وكان يلهو في الترعة، فجرفه التيار وغرق، وتحرر بذلك محضر واخطرت النيابة للتحقيق.
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