أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

علقت المطربة سمر، علي الحادث الذي تعرضت له على طريق الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي علي " فيسبوك"



نشرت الفنانة سمر صورة لعربيتها المتفحمه وعلقت عليها:"بموت، عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي".





وفي سياق اخر، حققت المطربة سمر، نجاحا كبيرًا بأحدث أغانيها " لغز كبير"، والتي طرحتها مُؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطت حاجز الـ4 ملايين مُشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.