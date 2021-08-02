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أول تعليق من المطربة سمر بعد تعرضها لحادث سيارة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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علقت المطربة سمر، علي الحادث الذي تعرضت له على طريق الساحل الشمالي عبر حسابها الشخصي علي " فيسبوك"

نشرت الفنانة سمر صورة لعربيتها المتفحمه وعلقت عليها:"بموت، عربيتي بقت فحم وأنا بموت ادعولي".


وفي سياق اخر، حققت المطربة سمر، نجاحا كبيرًا بأحدث أغانيها " لغز كبير"، والتي طرحتها مُؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطت حاجز الـ4 ملايين مُشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.

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