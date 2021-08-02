محافظ الإسكندرية: فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة في العام الدراسي الجديد



ويركز على توفير الاحتياجات الخاصة لهم واكتشاف المهارات المناسبة ليتمكنوا من الاعتماد على النفس، ومن قواعد القبول أن يضم الفصل طلابًـا من البنين والبنات بنظام خارجي من التاسعة صباحًـا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ويقدم ولي الأمر تقريرًا طبيًّـا شاملًا يصف الإعاقة واختبار ذكاء ( ستانفورد بينيه ) الصورة الرابعة أو الخامسة وكذلك اختبار سلوك تكيُّفي.



وأكد "سعد" على حرص تعليم الإسكندرية علي الاهتمام بمزدوجي ومتعددي الإعاقة كونهم جزء من المجتمع، ومنهم نماذج كثيرة متميزة أبهرت العالم بتحدي الإعاقة بالمثابرة والعمل الجاد وأصبحت صورة مشرفة لمصر في المحافل والبطولات الدولية.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه في إطار توجيهات وحرص القيادة السياسية على كفالة حقوق ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة، إنه تم فتح فصل جديد لمتعددي الإعاقة للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك بمدرسة إحسان خالد (ضعاف السمع) التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.وأضاف المحافظ أنَّ التوسع في فتح فصول لمتعددي الإعاقة يأتي ضمن اهتمام محافظة الإسكندرية بذوي الهمم لتعليمهم وتأهيلهم وإعدادهم وتوجيه قدراتهم، بتنمية شعورهم بالذات والثقة بالنفس والشعور بالأمن النفسي، والاهتمام المجتمعي للخروج من مرحلة الاعتمادية إلى مرحلة الاستقلالية ودمجهم داخل المجتمع ومساهمتهم في كل المجالات.وأوضح الدكتور محمد سعد مدير المديرية أنه تم تدريب تسعة معلمين على التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، وأن هذا الفصل يقبل الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة من 6 سنوات حتى 14 عامًـا.